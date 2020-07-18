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18 июля 10:16

«Автомобилист» начал предсезонные сборы

В течение двух недель игроки екатеринбургского клуба будут тренироваться на льду и в зале.

На данный момент в сборах принимают участие:

Вратари: Леонид Фомин, Владислав Гросс, Михаил Исаев;

Защитники: Алексей Василевский, Никита Трямкин, Захар Арзамасцев, Михаил Мамкин, Денис Бодров, Сергей Зборовский, Николай Тимашов, Александр Щемеров, Александр Севостьянов, Семен Переляев, Юрий Салов;

Нападающие: Павел Дацюк, Анатолий Голышев, Алексей Макеев, Георгий Белоусов, Станислав Бочаров, Павел Куликов, Андрей Обидин, Степан Хрипунов, Александр Протапович, Евгений Мозер, Вячеслав Литовченко, Кирилл Пилипенко, Никита Сетдиков, Илья Захаров, Илья Лоза.

Отмечается, что остальные члены команды будут присоединяться к работе на сборе по мере возможности.

источник: ХК «Автомобилист»
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«Автомобилист» начал предсезонные сборы
В течение двух недель игроки екатеринбургского клуба будут тренироваться на льду и в зале.
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