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18 июля 11:10

Мэр Эдмонтона: Затопление «Роджерс Плэйс» не помешает проведению матчей плей-офф

Мэр Эдмонтона Дон Айвсон сообщил, что предварительная оценка показывает, что урон, нанесенный «Роджерс Плэйс», не является структурным, и арена сможет проводить матчи НХЛ.

- Ущерб носит косметический характер и касается лишь поверхности крыши, нет никаких структурных повреждений. Выглядит не очень хорошо, но ... все можно будет быстро поправить, - цитирует Айвсона телеканал CBC.

Напомним, что на стадионах «Скотиабанк-Арена» в Торонто и «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне 24 клуба проведут квалификационные поединки и первые два раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Команды должны прибыть в города всего через неделю, а игры должны начаться 1 августа.

В четверг в результате сильного дождя с градом затопило часть арены в Эдмонтоне, где должны провести свои матчи 12 клубов Западной конференции.

источник: CBC.ca
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