Мэр Эдмонтона: Затопление «Роджерс Плэйс» не помешает проведению матчей плей-офф

- Ущерб носит косметический характер и касается лишь поверхности крыши, нет никаких структурных повреждений. Выглядит не очень хорошо, но ... все можно будет быстро поправить, - цитирует Айвсона телеканал CBC.

Напомним, что на стадионах «Скотиабанк-Арена» в Торонто и «Роджерс Плэйс» в Эдмонтоне 24 клуба проведут квалификационные поединки и первые два раунда розыгрыша Кубка Стэнли. Команды должны прибыть в города всего через неделю, а игры должны начаться 1 августа.

В четверг в результате сильного дождя с градом затопило часть арены в Эдмонтоне, где должны провести свои матчи 12 клубов Западной конференции.