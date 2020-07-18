Брэйден Холтби: Надеюсь, что смогу снова бороться с «Вашингтоном» за чемпионский титул

- Сейчас я думаю только о том, как победить, и в какой команде я смогу снова бороться за чемпионский титул. Надеюсь, что с этой командой. Хочу верить, что все получится, хотя случиться может всякое. Так что пока я живу сегодняшним днем. У нас есть шанс очень хорошо провести время, - цитирует Холтби официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что потолок зарплат в НХЛ на следующий сезон остается на уровне нынешнего года ($81,5 млн), и «Кэпиталз» могут не вписаться в него, если продлят с Холтби контракт с повышением зарплаты.

Напомним, что текущий сезон последний по пятилетнему контракту 30-летнего голкипера в «Вашингтоне», и после его окончания он может стать неограниченно свободным агентом.