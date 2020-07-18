Бывший защитник фарм-клуба «Нью-Джерси» Мелкиори перешел в «Нефтехемик»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 28-летним канадским защитником Джулианом Мелкиори.
В 2010 году на драфте НХЛ Мелкиори был выбран под общим 87-м номером клубом «Атланта Трэшерс». В НХЛ Джулиан сыграл лишь 30 матчей и набрал два очка (0+2). Большую часть своей карьеры канадский защитник выступал в различных клубах АХЛ, где провел 439 встреч и набрал 83 очка (24+59).
В сезоне-2019/19 Мелкиори играл за «Бингхэмтон Дэвилз», отметившись 17 очками (6+11) в 61 матче.
⚡ ОФИЦИАЛЬНО ⚡— ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) July 18, 2020
Хоккейный клуб «Нефтехимик» заключил однолетний контракт с канадским защитником Джулианом Мелкиори (06.12.1991, 195/101, хват левый)
В нашей команде защитник будет выступать под номером 44. Мы рады приветствовать Джулиана в Стае и желаем отличного сезона! pic.twitter.com/fPs8iXcpA8