Бывший защитник фарм-клуба «Нью-Джерси» Мелкиори перешел в «Нефтехемик»

Хоккейный клуб «Нефтехимик» на своем официальном сайте объявил о заключении контракта с 28-летним канадским защитником Джулианом Мелкиори.

В 2010 году на драфте НХЛ Мелкиори был выбран под общим 87-м номером клубом «Атланта Трэшерс». В НХЛ Джулиан сыграл лишь 30 матчей и набрал два очка (0+2). Большую часть своей карьеры канадский защитник выступал в различных клубах АХЛ, где провел 439 встреч и набрал 83 очка (24+59).

В сезоне-2019/19 Мелкиори играл за «Бингхэмтон Дэвилз», отметившись 17 очками (6+11) в 61 матче.