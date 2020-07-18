Евгений Кузнецов: Очень важно, что ты ешь во время плей-офф. Надеюсь в Торонто будет нормальная еда

Российский форвард «Вашингтона» Евгений Кузнецов рассказал о своих ожиданиях от возобновления сезона в НХЛ после долгой паузы из-за пандемии коронавируса.

«Что возьму с собой в Торонто? Обычно я выбираю PlayStation, – цитирует слова Кузнецова официальный сайт НАХ. – Слишком много времени прошло без хоккея. Мы были готовы ко всему. Поэтому видеоигры оказались весьма уместны. И я с собой в Торонто обязательно возьму PlayStation. Но еду туда для того, чтобы играть в настоящий хоккей.

Надеюсь, там будет вполне нормальная еда. Жду такую же атмосферу, как у нас обычно бывает на выезде, когда мы живем как одна семья. Надеюсь, эта атмосфера будет домашней. Но как я и сказал, главное внимание нужно обратить на еду. В этом может быть самое большое изменение, чем когда ты во время плей-офф живешь дома.

Очень важно, что ты ешь во время плей-офф. Но я верю, что нам обеспечат правильное питание. Потому что во время паузы в чемпионате у меня была и правильная, и неправильная еда.

Надеюсь, нам помогут эти несколько выставочных матчей. Самое главное, что мы вернулись в хоккей после того, как четыре месяца сидели по домам. Это не может не радовать. Трудно ли набрать физическую форму? Вообще я привык к тому, что катаюсь летом. Сейчас чувствую себя хорошо. Конечно, месяцы безо льда сказываются. Но надеюсь, что все будет нормально».