Календарь следующего сезона КХЛ будет представлен до конца июля

Календарь сезона КХЛ 2020/21 будет представлен до конца июля.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

Совет директоров КХЛ начнется на следующей неделе, а по его завершению состоится презентация календаря нового сезона. https://t.co/yudjhDecRd — КХЛ (@khl) July 19, 2020

«Календарь нового сезона КХЛ будет представлен после утверждения состава участников сезона 2020/21. КХЛ завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников. Клубы и болельщики смогут узнать расписание матчей следующего чемпионата до конца июля», — говорится в сообщении.