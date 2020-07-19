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19 июля 10:45
автор: Юрий Нечаев

Календарь следующего сезона КХЛ будет представлен до конца июля

Сезон 2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.

Календарь сезона КХЛ 2020/21 будет представлен до конца июля.

Об этом сообщает пресс-служба лиги.

«Календарь нового сезона КХЛ будет представлен после утверждения состава участников сезона 2020/21. КХЛ завершила разработку нескольких вариантов календаря следующего регулярного чемпионата в зависимости от числа участников. Клубы и болельщики смогут узнать расписание матчей следующего чемпионата до конца июля», — говорится в сообщении.

Напомним, сезон 2019/20 был завершен после первого раунда плей-офф из-за пандемии коронавируса.

источник: КХЛ
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Календарь следующего сезона КХЛ будет представлен до конца июля
Сезон 2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
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