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20 июля 11:38
автор: Кирилл Трофименко

Алексей Ковалев – о «Куньлуне»: Задача только побеждать

Известный в прошлом нападающий сборной России Алексей Ковалев возглавил китайский «Куньлунь», выступающий в российской КХЛ.

Алексей Ковалев, олимпийский чемпион в составе сборной России 1992 года, обладатель Кубка Стэнли-1994 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» назначен главным тренером «Куньлуня».

Он сразу заявил, что для него приоритетной задачей являются только победы, не смотря на неурядицы которые в последнее время возникли вокруг китайской команды.

«Для меня может быть только одна задача – побеждать. Я люблю выигрывать, люблю находиться в игре как можно дольше. И неважно, выхожу я на лед сам или вывожу кого-то другого. Поэтому для «Куньлуня» не может быть каких-то иных задач, кроме как попасть в плей-офф», - заявил специалист «РИА Новости».

Он отметил, что в команде появится много молодежи, которой надо себя проявлять на серьезном уровне. Ковалев добавил, что дополнительную ответственность накладывает тот факт, что команда, скорее всего, будет базироваться рядом с Москвой — в Мытищах.

источник: «РИА Новости»
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