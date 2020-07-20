Алексей Ковалев – о «Куньлуне»: Задача только побеждать

Алексей Ковалев, олимпийский чемпион в составе сборной России 1992 года, обладатель Кубка Стэнли-1994 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс» назначен главным тренером «Куньлуня».

Он сразу заявил, что для него приоритетной задачей являются только победы, не смотря на неурядицы которые в последнее время возникли вокруг китайской команды.

«Для меня может быть только одна задача – побеждать. Я люблю выигрывать, люблю находиться в игре как можно дольше. И неважно, выхожу я на лед сам или вывожу кого-то другого. Поэтому для «Куньлуня» не может быть каких-то иных задач, кроме как попасть в плей-офф», - заявил специалист «РИА Новости».

Он отметил, что в команде появится много молодежи, которой надо себя проявлять на серьезном уровне. Ковалев добавил, что дополнительную ответственность накладывает тот факт, что команда, скорее всего, будет базироваться рядом с Москвой — в Мытищах.