Прохоркин заключил контракт с «Металлургом»

Форвард СКА из Санкт-Петербурга Николай Прохоркин подписал полноценный контракт с «Металлургом» из Магнитогорска. Соглашение рассчитано да два года.

Напомним, что ранее «Магнитка» совершила обмен с питерцами — по его итогам СКА получил права на Владислава Каменева, а «Металлург» — на Прохоркина. И вот стороны договорились о полноценном контракте, говорится на официальной странице «Металлурга» в Twitter.

В прошедшем сезоне, который пока так и не завершился из-за пандемии коронавируса, форвард выступал в НХЛ за «Лос-Анджелес», провел 43 матча и набрал 14 (4+10) очков.

В КХЛ же Прохоркин принял участие в 385 играх, он набрал 216 (104 гола +112 передач) очков при показателе полезности «+105».