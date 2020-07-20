ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
20 июля 19:14

Алексей Ковалев: Есть желание возглавить сборную Китая

Главный тренер «Куньлуня» не против того, чтобы возглавить сборную Китая на Олимпиаде 2022 года.

- Желание и интерес к этому есть. Если бы представилась возможность участвовать в Играх в качестве главного тренера, то было бы здорово, - приводит слова Ковалева ТАСС.

Напомним, что в понедельник, 20 июля, Ковалев был назначен главным тренером «Куньлуня». На этой должности он сменил Курта Фрэйзера, который работал в команде с января 2019 года.

Добавим, что Ковалев является олимпийским чемпионом в составе сборной России 1992 года, обладателем Кубка Стэнли-1994 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».

источник: ТАСС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Уайт подтвердил назначение даты боя Нурмагомедов - ГэтжиМесси прокомментировал чемпионство «Реала» и перспективы «Барселоны»Razer представила первую компактную клавиатуру Huntsman MiniТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераБелокурая красотка покорила фанатов фото в бикини
Алексей Ковалев: Есть желание возглавить сборную Китая
Главный тренер «Куньлуня» не против того, чтобы возглавить сборную Китая на Олимпиаде 2022 года.
20.07.2020 19:14
Хоккей
Прохоркин заключил контракт с «Металлургом»
Нападающий подписал двухлетнее соглашение.
20.07.2020 15:14
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
Саморуков вернулся в ЦСКА
21-летний защитник подписал однолетнее соглашение с родным клубом.
20.07.2020 14:49
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
Скудра назначен главным тренером «Динамо» (Рига)
Известный специалист решением правления латвийского клуба разработает план подготовки к новому сезону КХЛ.
20.07.2020 14:38
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
Вишневский заключил контракт с «Нефтехимиком»
Защитник на данный момент подписал предварительное соглашение
20.07.2020 12:06
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
Алексей Ковалев – о «Куньлуне»: Задача только побеждать
Известный в прошлом нападающий сборной России Алексей Ковалев возглавил китайский «Куньлунь», выступающий в КХЛ.
20.07.2020 11:38
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
«Барыс» завершил формирование тренерского штаба
Выступающий в КХЛ казахстанский «Барыс» опубликовал список нового тренерского штаба команды.
20.07.2020 10:43
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
Ковалев стал главным тренером «Куньлуня»
Известный в прошлом нападающий сборной России Алексей Ковалев возглавил китайский «Куньлунь», выступающий в российской КХЛ.
20.07.2020 09:56
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
Календарь следующего сезона КХЛ будет представлен до конца июля
Сезон 2019/20 был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса.
19.07.2020 10:45
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Антон Худобин: Я хочу подписать новый контракт с «Далласом»
Голкипер выступает за «Старз» с 2018 года.
19.07.2020 10:38
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика