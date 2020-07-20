Алексей Ковалев: Есть желание возглавить сборную Китая

- Желание и интерес к этому есть. Если бы представилась возможность участвовать в Играх в качестве главного тренера, то было бы здорово, - приводит слова Ковалева ТАСС.

Напомним, что в понедельник, 20 июля, Ковалев был назначен главным тренером «Куньлуня». На этой должности он сменил Курта Фрэйзера, который работал в команде с января 2019 года.

Добавим, что Ковалев является олимпийским чемпионом в составе сборной России 1992 года, обладателем Кубка Стэнли-1994 в составе «Нью-Йорк Рейнджерс».