ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 июля 09:26
автор: Юрий Нечаев

Евгений Малкин: Я рад вернуться на лед

Команды НХЛ продолжают подготовку к рестарту сезона.

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями после возобновления полноценных тренировок.

«Все мои мысли и стремления направлены на победу. Я рад вернуться на лед. Это моя работа, я занимаюсь этим всю свою жизнь...

Я отдохнул. Я взволнован, потому что впервые не катался четыре месяца. Я рад, что все вернулись, и что хоккей скоро возвращается», — цитирует Малкина российская версия официального сайта НХЛ.

Напомним, сезон в НХЛ возобновляется 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд.

В регулярном чемпионате сезона 2019/20, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, Малкин набрал 74 (25+49) очка.

источник: NHL (НХЛ)
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Динамо» заняло шестое место и может попасть в еврокубкиЯпонский автопроизводитель представил серийный электрокроссовер Nissan AriyaВеликобритания исключит Huawei из своей сети операторов 5GТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил КокоринКрошечные тряпочки: Квитко в купальнике, который мал на 3 размераРумынка, о которой мечтает весь мир
Евгений Малкин: Я рад вернуться на лед
Команды НХЛ продолжают подготовку к рестарту сезона.
21.07.2020 09:26
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Макс Доми приехал в расположение «Монреаля»
Нападающий «Канадиенс» с диабетом первого типа пропустил первую неделю тренировочного лагеря.
20.07.2020 23:58
Хоккей
НХЛ сообщила о двух новых случаях заболевания коронавирусом
В первые пять дней третье фазы возобновления сезона (13-17 июля) в НХЛ было проведено 2618 тестов на Covid-19.
20.07.2020 21:23
Хоккей
Алексей Ковалев: Есть желание возглавить сборную Китая
Главный тренер «Куньлуня» не против того, чтобы возглавить сборную Китая на Олимпиаде 2022 года.
20.07.2020 19:14
Хоккей
Прохоркин заключил контракт с «Металлургом»
Нападающий подписал двухлетнее соглашение.
20.07.2020 15:14
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
Саморуков вернулся в ЦСКА
21-летний защитник подписал однолетнее соглашение с родным клубом.
20.07.2020 14:49
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
Скудра назначен главным тренером «Динамо» (Рига)
Известный специалист решением правления латвийского клуба разработает план подготовки к новому сезону КХЛ.
20.07.2020 14:38
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
Вишневский заключил контракт с «Нефтехимиком»
Защитник на данный момент подписал предварительное соглашение
20.07.2020 12:06
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
Алексей Ковалев – о «Куньлуне»: Задача только побеждать
Известный в прошлом нападающий сборной России Алексей Ковалев возглавил китайский «Куньлунь», выступающий в КХЛ.
20.07.2020 11:38
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
«Барыс» завершил формирование тренерского штаба
Выступающий в КХЛ казахстанский «Барыс» опубликовал список нового тренерского штаба команды.
20.07.2020 10:43
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика