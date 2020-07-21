Евгений Малкин: Я рад вернуться на лед

Российский нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился эмоциями после возобновления полноценных тренировок.

«Все мои мысли и стремления направлены на победу. Я рад вернуться на лед. Это моя работа, я занимаюсь этим всю свою жизнь...

Я отдохнул. Я взволнован, потому что впервые не катался четыре месяца. Я рад, что все вернулись, и что хоккей скоро возвращается», — цитирует Малкина российская версия официального сайта НХЛ.

Напомним, сезон в НХЛ возобновляется 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд.

В регулярном чемпионате сезона 2019/20, который был завершен досрочно из-за пандемии коронавируса, Малкин набрал 74 (25+49) очка.