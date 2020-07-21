Шведский защитник Альмквист стал игроком «Динамо» (Минск)

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Адамом Альмквистом.
Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.
Чемпион Швеции и Швейцарии, обладатель Кубка Колдера и лучший защитник-ассистент Лиги чемпионов Адам Альмквист едет в Минск 💙— ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) July 21, 2020
Добро пожаловать, Адам! https://t.co/pkTJjT7KWk pic.twitter.com/MsSShWvUmr
В минувшем сезоне, завершившемся досрочно из-за коронавируса, защитник выступал за «Адмирал». В 58 проведенных матчах 29-летний игрок набрал 26 (8+18) очков.