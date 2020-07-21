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21 июля 13:18
автор: Юрий Нечаев

Шведский защитник Альмквист стал игроком «Динамо» (Минск)

Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

Минское «Динамо» объявило о подписании контракта с защитником Адамом Альмквистом.

Соглашение рассчитано на один год, сообщает пресс-служба клуба.

В минувшем сезоне, завершившемся досрочно из-за коронавируса, защитник выступал за «Адмирал». В 58 проведенных матчах 29-летний игрок набрал 26 (8+18) очков.

В сезоне 2013/14 Альмквист провел два матча и отметился заброшенной шайбой в НХЛ в составе «Детройта».

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