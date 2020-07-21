В «Авангарде» 20 человек сдали положительные тесты на коронавирус

В омском «Авангарде» выявлено 20 случаев заражения коронавирусом.

Об этом сообщил генеральный менеджер клуба Алексей Волков.

Генеральный менеджер ХК «Авангард» Алексей Волков:



💬 С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. pic.twitter.com/GU3ARWIlSv — ХК Авангард (@hcavangardomsk) July 21, 2020

«С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус. Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки», — цитирует Волкова пресс-служба клуба.