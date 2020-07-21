Полунин перешел из «Локомотива» в «Амур», ярославцы получили права на Строума

«Амур» и «Локомотив» совершили обмен, в результате которого нападающий Александр Полунин перешел в хабаровский клуб, а ярославцы получли права на форварда «Рейнджерс» Райана Строума.

Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

🔥«Амур» и «Локомотив» произвели обмен, в результате которого в Хабаровск отправляется Александр Полунин, а железнодорожники получают права на Райана Строума, задрафтованного дальневосточниками в 2011 году.#ХКАмур #ТерриторияТигров pic.twitter.com/w5hNOZjAfj — HC Amur Khabarovsk (@hcamur) July 21, 2020

В минувшем сезоне 23-летний Полунин провел за «Локомотив» 40 матчей и набрал в них 10 (4+6) очков.