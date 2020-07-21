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21 июля 14:41
автор: Юрий Нечаев

Полунин перешел из «Локомотива» в «Амур», ярославцы получили права на Строума

Команды КХЛ продолжают подготовку к новому сезону.

«Амур» и «Локомотив» совершили обмен, в результате которого нападающий Александр Полунин перешел в хабаровский клуб, а ярославцы получли права на форварда «Рейнджерс» Райана Строума.

Об этом сообщает пресс-служба дальневосточного клуба.

В минувшем сезоне 23-летний Полунин провел за «Локомотив» 40 матчей и набрал в них 10 (4+6) очков.

Строум является третьим бомбардиром «Рейнджерс» в текущем сезоне. В его активе 59 (18+41) очков в 70 проведенных матчах.

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