Эксперты НХЛ поставили Малкина на восьмое место в списке центрфорвардов

Российского нападающего «Питтсбурга» Евгения Малкина заокеанские эксперты поставили только на восьмое место в своем рейтинге центрфорвардов.

Лучшим стал Коннор Макдэвид. Далее перед россиянином расположились Нэйтан Маккиннон («Колорадо»), Леон Драйзайтль («Эдмонтон»), Сидни Кросби («Питтсбург») Остон Мэттьюс («Торонто»), Джек Айкел («Баффало»), Патрис Бержерон («Бостон»).

На счету Малкина в прошедшем сезоне 74 очка (25 голов и 49 передач) в 55 матчах при показателе полезности «+7».