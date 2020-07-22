Умер олимпийский чемпион хоккеист Гусев

Ушел из жизни олимпийский чемпион 1976-го года Александр Гусев. Ему было 73 года.
Об этом сообщается на официальном сайте ЦСКА. В заявлении также высказаны соболезнования семье хоккеиста.
Гусев является армейским воспитанником. Он провел в чемпионатах СССР 313 матчей (забил 64 гола) и неоднократно входил в список лучших игроков сезона.
Гусев — чемпион мира и Европы 1973-го и 1974-го годов, он семикратный чемпион СССР.
После окончания карьеры хоккеиста Гусев с 1984-го по 1990-го год тренировал СКА МВО (Калинин). Он до преклонных лет играл за ветеранские сборные.