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22 июля 13:58
автор: Кирилл Трофименко

Умер олимпийский чемпион хоккеист Гусев

На 74-м году жизни умер экс-защитник ЦСКА и сборной СССР олимпийский чемпион 1976-го года Александр Гусев.

Ушел из жизни олимпийский чемпион 1976-го года Александр Гусев. Ему было 73 года.

Об этом сообщается на официальном сайте ЦСКА. В заявлении также высказаны соболезнования семье хоккеиста.

Гусев является армейским воспитанником. Он провел в чемпионатах СССР 313 матчей (забил 64 гола) и неоднократно входил в список лучших игроков сезона.

Гусев — чемпион мира и Европы 1973-го и 1974-го годов, он семикратный чемпион СССР.

После окончания карьеры хоккеиста Гусев с 1984-го по 1990-го год тренировал СКА МВО (Калинин). Он до преклонных лет играл за ветеранские сборные.

источник: ХК ЦСКА
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