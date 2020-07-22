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22 июля 14:19
автор: Виктор Шарафудинов

«Авангард» продолжает тренировки несмотря на коронавирус

Вдобавок был опубликован график подготовки команды Боба Хартли к сезону-2020/21.

Генеральный менеджер «Авангарда» Алексей Волков официально подтвердил заражение коронавирусом у 20 человек из числа игроков и обслуживающего персонала.

При этом пресс-служба омского клуба сообщила, что те хоккеисты, у которых нет инфекции продолжают тренировки.

«У нас сложилась непростая ситуация, но тренировки продолжаются! «Ястребы» с отрицательным результатом теста работают в зале и на льду», – сказано в сообщении.

«С самого начала сборов наша команда регулярно сдавала тесты на коронавирус, – заявил Волков. – Накануне такое тестирование выявило положительный результат у большой группы игроков и обслуживающего персонала. Всего на данный момент положительный тест сдали 20 человек. Все они изолированы, ярко выраженных симптомов у большинства нет. Отмечу, что подтвержденными такие тесты могут считаться только после обследования, которое проведет Роспотребнадзор. За состоянием всех членов команды наблюдает медицинская служба. Для тех, у кого тест показал отрицательный результат, будет организовано дополнительное тестирование в кратчайшие сроки».

Также на сайте «Авангарда» сегодня был опубликован план подготовки к сезону.

13 – 14 июля, Москва. Углубленный медицинский осмотр

15 июля – 15 августа, «Арена Балашиха». Тренировочный сбор

15 августа. Контрольный матч против московского «Динамо» (место проведения игры определится позднее)

19 августа, «Арена Балашиха». Контрольный матч против хабаровского «Амура»

24 – 28 августа, Санкт-Петербург. Предсезонный Турнир имени Н.Г. Пучкова. Участники: СКА, «Авангард», ХК «Сочи», «Куньлунь РС», «Торпедо», «Северсталь»

29 августа – 1 сентября, «Арена Балашиха». Тренировки перед стартом регулярного чемпионата

Регулярный чемпионат КХЛ должен стартовать 2 сентября.

источник: ХК «Авангард»
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