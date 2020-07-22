Борис Михайлов: Гусев был очень скромный парень, никогда не выпячивался, мог прийти другу на помощь

Заслуженный мастер спорта СССР и двукратный двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов прокомментировал сообщение о смерти своего бывшего товарища по ЦСКА и главной команде Советского Союза Александра Гусева.

«Знаю, что он последнее время не очень хорошо себя чувствовал, приношу самые искренние соболезнования его семье и друзьям, – отметил Михайлов в интервью ТАСС. – Он был очень яркой фигурой в обороне, мы с ним играли не один год в одной пятерке. Владел первым пасом, завершающим броском, имел хорошее видение площадки, техничный, в меру жестковатый.

Очень спокойный, соперники относились к нему с уважением, потому что он не давал никого в обиду, мог постоять за себя и за своих товарищей, с кем играл. По жизни был очень скромный парень, никогда не выпячивался, но если что, мог прийти другу на помощь».

Помимо золотой медали Олимпиады в Инсбруке Гусев дважды завоевал титул чемпиона мира в составе сборной СССР.