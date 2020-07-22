В «Торпедо» перешел бывший нападающий «Оттавы» и «Бостона» Шварц

Официальный сайт нижегородского «Торпедо» объявил о заключении контракта с 29-летним нападающим Джорданом Шварцем.

В активе канадца 50 матчей в НХЛ, в которых он набрал семь очков (4+3). В прошлом Джордан пробовал свои силы в «Аризоне», «Бостоне» и «Оттаве», но в основном играл в АХЛ, где провел 508 игр с 317 очками (141+176) очков при показателе полезности «+65».

В минувшем сезоне Джордан был капитаном фарм-клуба «Оттавы» команды «Бельвилль Сенаторз» и набрал 36 очков (18+18) в 46 встречах.