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22 июля 18:50
автор: Виктор Шарафудинов

В «Торпедо» перешел бывший нападающий «Оттавы» и «Бостона» Шварц

Соглашение рассчитано на один сезон.

Официальный сайт нижегородского «Торпедо» объявил о заключении контракта с 29-летним нападающим Джорданом Шварцем.

В активе канадца 50 матчей в НХЛ, в которых он набрал семь очков (4+3). В прошлом Джордан пробовал свои силы в «Аризоне», «Бостоне» и «Оттаве», но в основном играл в АХЛ, где провел 508 игр с 317 очками (141+176) очков при показателе полезности «+65».

В минувшем сезоне Джордан был капитаном фарм-клуба «Оттавы» команды «Бельвилль Сенаторз» и набрал 36 очков (18+18) в 46 встречах.

источник: ХК «Торпедо» (Нижний Новгород)
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