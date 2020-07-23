Тодд Рирден: Алексеев становится лучше с каждым днем. У него есть шанс

Главный тренер «Вашингтона» Тодд Рирден доволен тем, как защитник Александр Алексеев проявляет себя во время тренировок с основной командой «Кэпиталз».

«Сегодня Алекс чувствует себя более комфортно, чем вчера. Ему пока непросто освоиться на таком уровне, но я вижу, что у него есть шанс. Он становится лучше с каждым днем. Сейчас самое главное для нас — правильно развивать этого молодого игрока. Мы приняли решение, что он примет участие в пятницу в двустороннем матче. Этот защитник — важное лицо в нашей раздевалке», — цитирует Рирдена российская версия официального сайта НХЛ.

«Вашингтон» выбрал Алексеева на драфте 2018 года под общим 31-м номером. Минувший сезон защитник провел в АХЛ, в команде «Херши». В 58 матчах 20-летний игрок набрал 21 (3+18) очко.

Напомним, что за «Вашингтон» выступают россияне Александр Овечкин, Илья Ковальчук, Евгений Кузнецов, Дмитрий Орлов и Илья Самсонов.

Сезон в НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд.