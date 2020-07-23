Нападающий Лодня продолжит карьеру в минском «Динамо»

Нападающий Иван Лодня продолжит карьеру в «Динамо» из столицы Белоруссии.
Об этом сообщает пресс-служба клуба.
Достигнута договорённость о подписании контракта с форвардом Иваном Лодней.— ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) July 23, 2020
Минувший сезон хоккеист с белорусскими корнями провёл в OHL, где сыграл 41 матч и набрал 62 (27+35) очка. В перспективе Иван рассматривается в качестве кандидата в сборную Беларусиhttps://t.co/HRvC4V2VM7 pic.twitter.com/UORVj0qwIi
Минувший сезон 20-летний хоккеист провел в клубе OHL «Ниагара Айс Догс», где сыграл 41 матч и набрал 62 (27+35) очка.