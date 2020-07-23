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23 июля 10:24
автор: Юрий Нечаев

Нападающий Лодня продолжит карьеру в минском «Динамо»

Игрок имеет белорусские корни.

Нападающий Иван Лодня продолжит карьеру в «Динамо» из столицы Белоруссии.

Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Минувший сезон 20-летний хоккеист провел в клубе OHL «Ниагара Айс Догс», где сыграл 41 матч и набрал 62 (27+35) очка.

Лодня был выбран «Миннесотой» в третьем раунде драфта 2017 года.

Добавим, что в минувшем сезоне КХЛ, который был завершен досрочно из-за коронавируса, динамовцы заняли последнее, 12-е место в турнирной таблице Западной конференции.

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