Валерий Брагин: С потолком пришлось немного думать над составом

- Все идет по плану, пока коррективов не вносим, все в рабочем процессе. Селекция клуба? С потолком пришлось немного думать над составом, но сейчас сложилась оптимальная картина, что мы хотели, то и получилось, — сказал Брагин в эфире «Матч ТВ».

Напомним, что с сезона-2020/21 жесткий потолок зарплат в КХЛ составит 900 миллионов рублей. В случае превышения клубом «жесткого» потолка заработных плат не более чем на два процента, предельный размер потолка клуба снижается на три последующих сезона. В случае превышения клубом потолка более чем на два процента совет директоров КХЛ обязан принять решение об аннулировании спортивных результатов клуба в сезоне, в котором допущено превышение.

Добавим, что новый сезон в Континентальной хоккейной лиге стартует 1 сентября.