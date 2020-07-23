«Авангард» упразднил должность президента и уволил Сушинского

«В связи с сокращением бюджета и оптимизацией процессов управления в ХК «Авангард» принято решение об изменении организационной структуры клуба. Количество позиций топ-менеджеров в первой линейке управления клубом сокращено на треть - в том числе, упразднены должности президента и вице-президента. «Авангард» благодарит Максима Сушинского за работу в течение двух сезонов на должности президента клуба и желает успехов в дальнейшей карьере», - говорится в сообщении пресс-служба омского клуба.

Напомним, что Сушинский занимал пост президента в «Авангарде» с марта 2017 года. На этом посту Сушинский сменил Владимира Шалаева, который руководил клубом с мая 2014 года.