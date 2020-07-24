Александр Овечкин: Скоро «Вашингтон» снова будет сражаться за Кубок Стэнли. Это восхитительное время

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин поделился эмоциями от возобновления полноценных тренировок.

«Я ощущаю себя в очень хорошей форме. Осталось только опять почувствовать шайбу и войти в ритм. Мы все соскучились по хоккею, по коллективу. Даже не верится, что скоро мы снова будем сражаться за Кубок Стэнли. Это самое восхитительное время!» — цитирует Овечкина русская версия официального сайта НХЛ.

Напомним, сезон в НХЛ был прерван из-за пандемии коронавируса. Регулярный чемпионат было решено не доигрывать. Сезон возобновится 1 августа, в формате плей-офф с участием 24 команд.

По итогам регулярного чемпионата Овечкин набрал 67 (48+19) очков. Россиянин разделил первое место в гонке снайперов с Давидом Пастрняком из «Бостона».