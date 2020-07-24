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24 июля 09:53
автор: Юрий Нечаев

Вячеслав Быков: Хоккей — это моя жизнь. Сейчас настало время делиться опытом

Бывший хоккеист проживает в Швейцарии.

Бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков, который сегодня празднует 60-летний юбилей, рассказал, что в ближайшее время возвращаться к тренерской работе не планирует.

«В планах такой работы нет. Я не закрывал за собой дверь. Хоккей — это такая объемная индустрия, что помимо игры, тренерской работы и судейства есть работа в плане руководства, стратегии. Есть очень много направлений, в которых можно быть полезным. Хоккей — это моя жизнь, благодаря хоккею я стал тем, кем стал, и сейчас настало время делиться опытом, пропагандировать этот спорт. Но, безусловно, я как тренер дверь не закрываю», - цитирует Быкова ТАСС.

Напомним, в качестве игрока в составе сборных СССР, СНГ и России Быков дважды выигрывал Олимпийские игры и пять раз чемпионат мира.

В качестве главного тренера Вячеслав Аркадьевич завоевывал Кубок Гагарина вместе с уфимским клубом «Салават Юлаев» и питерским СКА.

С 2006 по 20011 год Быков возглавлял сборную России, которую привел к победам на чемпионате мира в 2008 и 2009 годах.

источник: ТАСС
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