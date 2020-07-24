9 хоккеистов «Северстали» заражены коронавирусом.

После плановой проверки всех спортсменов, тренеров и персонала ХК «Северсталь» были выявлены 9 случаев заболевания коронавирусом. Фамилии не разглашаются.

Зараженные находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинских специалистов. Болезнь протекает бессимптомно. Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце.

Напомним, вчера «Северсталь» объявила об отмене тренировочного выездного сбора в УТС «Долгопрудный».

Хоккеисты решили продолжить подготовку к сезону в Череповце.