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24 июля 16:18
автор: Елена Кузютина

9 хоккеистов «Северстали» заражены коронавирусом.

ХК «Северсталь» официально подтверждает несколько случаев заражения коронавирусом в команде.

После плановой проверки всех спортсменов, тренеров и персонала ХК «Северсталь» были выявлены 9 случаев заболевания коронавирусом. Фамилии не разглашаются.

Зараженные находятся на самоизоляции, под наблюдением медицинских специалистов. Болезнь протекает бессимптомно. Остальная часть команды продолжает тренировочный процесс в Череповце.

Напомним, вчера «Северсталь» объявила об отмене тренировочного выездного сбора в УТС «Долгопрудный».

Хоккеисты решили продолжить подготовку к сезону в Череповце.

источник: «Советский спорт»
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