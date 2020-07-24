Бывший защитник молодежной сборной Чехии умер от рака сердца

Защитник чешского клуба «Бенатки-над-Йизероу» Ондржей Бухтела умер от рака сердца.

«Жизнь порой бывает чрезвычайно жестокой. Тяжелая болезнь, поразившая Ондржея, вызвала огромную волну солидарности среди хоккейной общественности. От имени чешского хоккея я хочу выразить искренние соболезнования его семье, близким и друзьям», — цитирует президента Федерации хоккея Чехии Томаша Краля пресс-служба организации.

14 мая этого года у 20-летнего хоккеиста был обнаружен рак сердца, который также затронул оба легких. На лечение Бухтелы было собрано около 3,7 млн крон. В сборе средств приняли участие хоккеисты Якуб Ворачек, Давид Крейчи, Доминик Гашек и экс-вратарь чешской футбольной сборной Петр Чех.