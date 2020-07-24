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24 июля 18:10
автор: Кирилл Трофименко

Овечкин: У «Вашингтона» есть хорошая возможность снова выиграть Кубок Стэнли

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал шансы команды на завоевание еще одного Кубка Стэнли.

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин считает, что у клуба хорошие шансы снова стать лучшим в НХЛ.

«Каждая команда, каждый игрок хочет продолжить сезон ради шанса на победу. Уверен, у нас есть хорошая возможность снова выиграть Кубок. Если посмотреть на наш состав, в нем предостаточно талантливых и опытных игроков. Жду не дождусь, когда начнутся матчи», - приводит официальный сайт НХЛ слова Овечкина.

Форвард отметил, что ощущает себя в хорошей форме. По его словам, осталось только войти в ритм, почувствовать шайбу. Овечкин добавил, что он и его партнеры соскучились по хоккею.

источник: NHL (НХЛ)
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Овечкин: У «Вашингтона» есть хорошая возможность снова выиграть Кубок Стэнли
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