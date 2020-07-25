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25 июля 08:43
автор: Кирилл Трофименко

Кросби приступил к тренировкам с «Питтсбургом»

Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вернулся к тренировкам с командой.

Кросби не тренировался с клубом с прошлой субботы. Тогда он по неназванным причинам досрочно завершил двусторонний матч.

После этого форвард занимался индивидуально и пропустил очередную двусторонку. Кросби на этот раз тренировался в первом звене «пингвинов» с Джейком Генцелом и Конором Шири.

В приостановленном из-за пандемии коронавируса первенстве НХЛ Кросби набрал 47 очков, забросив 16 шайб и отдав 31 результативную передачу в 41 матче.

Коронавирус был выявлен в Китае в декабре 2019-го года. Потом он распространился по всему миру, умерли десятки тысяч человек. Спортивные соревнования почти повсеместно были отменены и частично возобновились только в мае.

источник: NHL (НХЛ)
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Кросби приступил к тренировкам с «Питтсбургом»
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вернулся к тренировкам с командой.
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