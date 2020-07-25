Александр Кожевников: Главная проблема «Авангарда» скрыта в таблице переходов

Бывший нападающий «Спартака» и сборной СССР Александр Кожевников прокомментировал ситуацию в «Авангарде».

«Меня удивило то, как «ястребы» расстались со своим президентом Максимом Сушинским, – отметил Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru – Показалось, что никто не нашел в себе сил объяснить, из-за чего произошла такая перестановка, да еще в столь странном исполнении. Сушинский – это имя в российском хоккее, о таких нельзя вытирать ноги.

На мой взгляд, главная проблема Балашихи скрыта в таблице переходов. Этим летом человек 15-20 из «Авангарда» ушли, столько же пришли. Ни один другой клуб КХЛ год за годом не устраивает таких распродаж. О каком строительстве команды тут можно говорить?

У меня вопросы к безграничной вере всего руководства «ястребов» в Боба Хартли. На мой взгляд, именно от него идут постоянные перетряхивания состава, это типично канадская политика. Посмотрите, ни одному российскому тренеру не приобретали столько игроков, сколько Хартли.

Между тем еще два года назад многие говорили о том, что канадец – тренер первого сезона. На свежачка, на эмоциях, на красивых интервью он даст старт – а потом будет все хуже и хуже, ведь базовой подготовки, которая подходит для России, для КХЛ, у этого специалиста нет. Вот вам и главный ответ».