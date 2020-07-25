ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
25 июля 12:14
автор: Виктор Шарафудинов

Александр Кожевников: Главная проблема «Авангарда» скрыта в таблице переходов

Двукратный олимпийский чемпион считает, что постоянные распродажи не идут на пользу.

Бывший нападающий «Спартака» и сборной СССР Александр Кожевников прокомментировал ситуацию в «Авангарде».

«Меня удивило то, как «ястребы» расстались со своим президентом Максимом Сушинским, – отметил Кожевников в интервью Russia-Hockey.ru – Показалось, что никто не нашел в себе сил объяснить, из-за чего произошла такая перестановка, да еще в столь странном исполнении. Сушинский – это имя в российском хоккее, о таких нельзя вытирать ноги.

На мой взгляд, главная проблема Балашихи скрыта в таблице переходов. Этим летом человек 15-20 из «Авангарда» ушли, столько же пришли. Ни один другой клуб КХЛ год за годом не устраивает таких распродаж. О каком строительстве команды тут можно говорить?

У меня вопросы к безграничной вере всего руководства «ястребов» в Боба Хартли. На мой взгляд, именно от него идут постоянные перетряхивания состава, это типично канадская политика. Посмотрите, ни одному российскому тренеру не приобретали столько игроков, сколько Хартли.

Между тем еще два года назад многие говорили о том, что канадец – тренер первого сезона. На свежачка, на эмоциях, на красивых интервью он даст старт – а потом будет все хуже и хуже, ведь базовой подготовки, которая подходит для России, для КХЛ, у этого специалиста нет. Вот вам и главный ответ».

В минувшем сезоне «Авангард» под руководством Боба Хартли занял третье место в Восточной конференции, но в первом раунде плей-офф уступил «Салавату Юлаеву» (2:4).

источник: Russia-Hockey.ru
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
«Спартак» против «Локомотива»: твиттер-баттл продолжаетсяСильное землетрясение произошло на юго-западе КитаяАлександрову, Павлюченкову и Кудерметову ждут на турнире в ПрагеРумынка, о которой мечтает весь мирЛучшие моменты боя Емельяненко – Исмаилов (видео)Видео «неловкого момента» Загитовой собрало 22 млн просмотров
Легионеры «Спартака» вернулись в Москву
Зарубежные хоккеисты «Спартака» приехали в расположение клуба.
25.07.2020 12:23
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
Александр Кожевников: Главная проблема «Авангарда» скрыта в таблице переходов
Двукратный олимпийский чемпион считает, что постоянные распродажи не идут на пользу.
25.07.2020 12:14
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Чикаго» включил пропустившего тренировочный лагерь Кроуфорда в состав на плей-офф
Вратарь Кори Кроуфорд включен в заявку команды на остаток сезона.
25.07.2020 09:38
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
Кросби приступил к тренировкам с «Питтсбургом»
Нападающий «Питтсбург Пингвинз» Сидни Кросби вернулся к тренировкам с командой.
25.07.2020 08:43
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
Лучший бомбардир рижского «Динамо» Дарзиньш заключил с клубом новый контракт
В минувшем сезоне 35-летний форвард набрал 33 очка (11+21) в 54 матчах регулярного чемпионата КХЛ.
24.07.2020 22:07
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Овечкин: У «Вашингтона» есть хорошая возможность снова выиграть Кубок Стэнли
Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал шансы команды на завоевание еще одного Кубка Стэнли.
24.07.2020 18:10
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
Бывший защитник молодежной сборной Чехии умер от рака сердца
Ондржею Бухтеле было всего 20 лет.
24.07.2020 16:21
Хоккей
автор: Кирилл Трофименко
9 хоккеистов «Северстали» заражены коронавирусом.
ХК «Северсталь» официально подтверждает несколько случаев заражения коронавирусом в команде.
24.07.2020 16:18
Хоккей
автор: Елена Кузютина
Вячеслав Быков: Хоккей — это моя жизнь. Сейчас настало время делиться опытом
Бывший хоккеист проживает в Швейцарии.
24.07.2020 09:53
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Александр Овечкин: Скоро «Вашингтон» снова будет сражаться за Кубок Стэнли. Это восхитительное время
Команды НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.
24.07.2020 07:16
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика