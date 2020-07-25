Легионеры «Спартака» вернулись в Москву

Легионеры московского «Спартака» Робин Ганзл, Лукаш Радил, Йори Лехтеря и Эмиль Юсе прибыли в Москву.

Об этом сообщает пресс-служба «красно-белых» в Twitter. После проведения необходимого тестирования хоккеисты присоединились к команде. В ближайшее время ждут Милана Бакоша.

Сезон в КХЛ должен начаться второго сентября. Предыдущее первенство было завершено досрочно из-за пандемии коронавируса.

Эпидемия началась в Китае в декабре 2019-го года. Потом вирус распространился по всему миру, умерли десятки тысяч человек. Спортивные соревнования почти повсеместно были отменены и частично возобновились только в мае.





