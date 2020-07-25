«Амур» ищет пятого легионера

Заместитель спортивного директора «Амура» Вадим Покотило рассказал о трансферной политике хабаровского клуба.

«Нам удалось сохранить костяк команды, – заявил Покотило в интервью для YouTube-канала «Амура». – Многие игроки выходили в конце сезона на рынок в статусе неограниченно свободных агентов, они были вправе заключать контракты с любыми клубами, но нам удалось договориться и оставить их в «Амуре». Пять человек покинули команду. Мы точечно усилились, это тоже положительный момент.

Легионеры? Пятая позиция вакантна. Мы ищем легионера. Кандидаты есть, ведем переговоры, думаю, нам удастся договориться. Думаю, этот легионер всем понравится своей игрой».

Старт регулярного чемпионата КХЛ запланирован на 2 сентября.

В составе «Амура» уже есть четыре игрока из Чехии: вратарь Марек Лангхамер, защитник Михал Йордан и нападающие Гинек Зогорна и Томаш Зогорна.