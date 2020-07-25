Василевский занял первое место в рейтинге вратарей розыгрыша Кубка Стэнли

4. Коннор Хеллебайк («Виннипег», 53)

5. Бен Бишоп («Даллас», 42)

6. Марк-Андре Флери («Вегас», 41)

7. Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

8. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс», 19)

9. Сергей Бобровский («Флорида Пэнтерз», 16)

10. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз», 15)

В минувшем регулярном чемпионате Василевский в третий раз подряд стал лидером НХЛ по количеству побед (в сезоне 2017-18 он поделил первую строчку с Коннором Хеллебайком). Ни один вратарь за последние четыре года не выиграл больше матчей, чем он 141 (Сергей Бобровский, кстати, идет вторым со 138 победами).