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25 июля 16:28
автор: Виктор Шарафудинов

Василевский занял первое место в рейтинге вратарей розыгрыша Кубка Стэнли

Сезон в Национальной хоккейной лиги возобновится 1 августа.

Русская версия официального сайта НХЛ опубликовала рейтинг десяти лучших вратарей предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли, в котором примут участие 24 команды.

Каждый автор составил свой вариант десятки сильнейших. За первое место начисляли по 10 баллов, за второе – 9 и т.д.

Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский занял первое место, набрав 75 баллов. На второй строчке оказался финский вратарь «Бостона» Туукка Раск, отстав на один балл.

Далее в топ-10 расположились:

3. Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 57 баллов)

4. Коннор Хеллебайк («Виннипег», 53)

5. Бен Бишоп («Даллас», 42)

6. Марк-Андре Флери («Вегас», 41)

7. Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)

8. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс», 19)

9. Сергей Бобровский («Флорида Пэнтерз», 16)

10. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз», 15)

В минувшем регулярном чемпионате Василевский в третий раз подряд стал лидером НХЛ по количеству побед (в сезоне 2017-18 он поделил первую строчку с Коннором Хеллебайком). Ни один вратарь за последние четыре года не выиграл больше матчей, чем он 141 (Сергей Бобровский, кстати, идет вторым со 138 победами).

источник: NHL (НХЛ)
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