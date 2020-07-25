Василевский занял первое место в рейтинге вратарей розыгрыша Кубка Стэнли

Русская версия официального сайта НХЛ опубликовала рейтинг десяти лучших вратарей предстоящего розыгрыша Кубка Стэнли, в котором примут участие 24 команды.
Каждый автор составил свой вариант десятки сильнейших. За первое место начисляли по 10 баллов, за второе – 9 и т.д.
Российский голкипер «Тампы» Андрей Василевский занял первое место, набрав 75 баллов. На второй строчке оказался финский вратарь «Бостона» Туукка Раск, отстав на один балл.
Далее в топ-10 расположились:
3. Джордан Биннингтон («Сент-Луис», 57 баллов)
4. Коннор Хеллебайк («Виннипег», 53)
5. Бен Бишоп («Даллас», 42)
6. Марк-Андре Флери («Вегас», 41)
7. Игорь Шестеркин («Нью-Йорк Рейнджерс»)
8. Кэри Прайс («Монреаль Канадиенс», 19)
9. Сергей Бобровский («Флорида Пэнтерз», 16)
10. Брэйден Холтби («Вашингтон Кэпиталз», 15)
В минувшем регулярном чемпионате Василевский в третий раз подряд стал лидером НХЛ по количеству побед (в сезоне 2017-18 он поделил первую строчку с Коннором Хеллебайком). Ни один вратарь за последние четыре года не выиграл больше матчей, чем он 141 (Сергей Бобровский, кстати, идет вторым со 138 победами).