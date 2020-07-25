Тодд Рирден: Будет правильным оставить Самсонова в Вашингтоне и позволить спокойно лечиться

- Мы расстроены тем, что его не будет в нашем распоряжении. Но сейчас будет правильным оставить его здесь и позволить спокойно лечиться, чтобы он был готов к следующему сезону.

Это игрок, который в первый же год оказал серьезное влияние на нашу команду, и будет иметь большое влияние в ближайшие годы. Травма Самсонова огорчила как игрока, так и команду, - передает слова Рирдена официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Самсонов вернулся из России в Вашингтон 2 июля, но еще не провел ни одной тренировки на сборах. В дебютном сезоне российский голкипер провел 26 матчей, одержав 16 побед.

Добавим, что в круговом турнире для определения посева в плей-офф «Кэпиталз» сыграют в Торонто с «Тампа-Бэй» (3 августа), «Филадельфией» (6 августа) и «Бостоном» (9 августа).