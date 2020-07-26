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26 июля 01:11

Александр Овечкин: По Самсонову было принято трудное решение

Капитан «Вашингтона» сообщил, что психологически команда готова к возобновлению сезона.

- Все ребята готовы психологически. Все отправляются в Торонто с радостью, потому что мы долго были без хоккея и уже соскучились. Сейчас мы все свежие. У нас нет травм и разных болячек. Но главное заключается в том, что мы соскучились по хоккею в плей-офф

Конечно, по Самсонову было принято трудное решение. Но я не могу комментировать характер его травмы. Если бы Илья был здоров, конечно, он отправился бы с нами в Торонто, - цитирует Овечкина официальный сайт НХЛ.

Ранее сообщалось, что Самсонов вернулся из России в Вашингтон 2 июля, но не провел ни одной тренировки на сборах. В дебютном сезоне российский голкипер провел 26 матчей, одержав 16 побед.

Добавим, что в круговом турнире для определения посева в плей-офф «Кэпиталз» сыграют в Торонто с «Тампа-Бэй» (3 августа), «Филадельфией» (6 августа) и «Бостоном» (9 августа).

источник: NHL (НХЛ)
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Александр Овечкин: По Самсонову было принято трудное решение
Капитан «Вашингтона» сообщил, что психологически команда готова к возобновлению сезона.
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