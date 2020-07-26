Александр Овечкин: «Вашингтон» соскучился по хоккею и отправляется в Торонто с радостью

Нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин признался, что с нетерпением ожидает возобновления сезона.

«Все ребята готовы психологически. Все отправляются в Торонто с радостью, потому что мы долго были без хоккея и уже соскучились. Сейчас мы все свежи, у нас нет травм и болячек. Но главное заключается в том, что мы соскучились по хоккею в плей-офф. Это непередаваемая атмосфера в раздевалке, когда команда сплачивается перед большими матчами», - цитирует Овечкина русскоязычная версия официального сайта НХЛ.

Напомним, сезон в НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд. Игры пройдут в Эдмонтоне и Торонто.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» вошел в четверку лучших команд Восточной конференции, поэтому в предварительном раунде плей-офф принимать участия не будет.

Для определения номера посева «Кэпиталз» сыграют с «Тампой», «Филадельфией» и «Бостоном».