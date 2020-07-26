Никлас Бэкстрем: Потеря такого игрока, как Самсонов, ранит

Нападающий «Вашингтона» Никлас Бэкстрем выразил сожаление по поводу травмы вратаря Ильи Самсонова, из-за которой россиянин не сможет помочь своей команде в плей-офф.

«Самсонов проводил потрясающий сезон. Конечно, потеря такого игрока ранит. Но мы не можем это контролировать. Травмы часто случаются в хоккее. Это шанс для остальных вратарей сделать шаг вперед», — цитирует Бэкстрема русскоязычная версия сайта НХЛ.

Напомним, сезон в НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд. Игры пройдут в Эдмонтоне и Торонто.

По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» вошел в четверку лучших команд Восточной конференции, поэтому в предварительном раунде плей-офф принимать участия не будет.

Для определения номера посева «Кэпиталз» сыграют с «Тампой», «Филадельфией» и «Бостоном».