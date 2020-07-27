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27 июля 06:39
автор: Юрий Нечаев

Евгений Малкин: Все мои мысли и стремления направлены на победу

Сезон в НХЛ возобновится 1 августа.

Нападающий «Питтсбурга» Евгений Малкин поделился ожиданиями от возобновления сезона.

«Все мои мысли и стремления направлены на победу. Конечно, я всегда думаю о Кубках. Я рад вернуться на лед, это моя работа. Мы любим игру. Я всегда хочу помогать команде побеждать. Сейчас крайне сфокусирован на задаче», — цитирует форварда российская версия официального сайта НХЛ.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата НХЛ, завершенного досрочно из-за коронавируса, «Питтсбург» не попал в число первых четырех команд Восточной конференции (»Пингвинз» оказались пятыми) и примет участие в квалификационном раунде плей-офф.

Первым соперником «Питтсбурга» станет «Монреаль». Серия до трех побед стартует 2 августа.

источник: NHL (НХЛ)
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