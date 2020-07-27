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27 июля 11:06
автор: Артур Гичунцев

Тренер «Питтсбурга»: Уровень самоотдачи Малкина заряжает всю команду

Регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте, был завершен досрочно. Малкин отыграл 55 матчей и набрал 74 (25+49) очка.

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высоко оценил выступление российского форварда Евгения Малкина.

«Его отношение к делу потрясает. Он ведет за собой собственным примером. Уровень его самоотдачи в играх и тренировках сейчас заражает всю команду. Это, наверное, показатель его желания играть.

Полагаю, что ему нравится нынешний коллектив. Ему нравится шанс, который нам представился. Когда у него такой настрой, за ним крайне интересно наблюдать. Думаю, что он будет становиться только лучше с каждым днем занятий и набора формы. Вы и сами знаете, каким доминирующим игроком он может быть», – сказал специалист пресс-службе НХЛ.

источник: NHL (НХЛ)
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Тренер «Питтсбурга»: Уровень самоотдачи Малкина заряжает всю команду
Регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте, был завершен досрочно. Малкин отыграл 55 матчей и набрал 74 (25+49) очка.
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