Тренер «Питтсбурга»: Уровень самоотдачи Малкина заряжает всю команду

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан высоко оценил выступление российского форварда Евгения Малкина.

«Его отношение к делу потрясает. Он ведет за собой собственным примером. Уровень его самоотдачи в играх и тренировках сейчас заражает всю команду. Это, наверное, показатель его желания играть.

Полагаю, что ему нравится нынешний коллектив. Ему нравится шанс, который нам представился. Когда у него такой настрой, за ним крайне интересно наблюдать. Думаю, что он будет становиться только лучше с каждым днем занятий и набора формы. Вы и сами знаете, каким доминирующим игроком он может быть», – сказал специалист пресс-службе НХЛ.