Товарищеский матч «Спартака» и «Северстали» отменен

– В связи с решением ХК «Северсталь» отменить учебно-тренировочный сбор в Подмосковье, контрольный матч между «Спартаком» и «Северсталью», запланированный на 4 августа в Москве, не состоится, – говорится в сообщении красно-белых.
Ранее стало известно, что «Спартак» досрочно завершил сборы в Новогорске из-за вспышки COVID-19 в команде. В связи с этим клуб вернулся в Москву. В ближайшее время руководство скорректирует план предсезонной подготовки.
В связи с решением ХК «Северсталь» отменить учебно-тренировочный сбор в Подмосковье, контрольный матч между «Спартаком» и «Северсталью», запланированный на 4 августа в Москве, не состоится. Расписание контрольных матчей «Спартака» в августе будет скорректировано.— Spartak Moscow (@spartak_hc) July 27, 2020
источник: ХК «Спартак»