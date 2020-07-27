Товарищеский матч «Спартака» и «Северстали» отменен

– В связи с решением ХК «Северсталь» отменить учебно-тренировочный сбор в Подмосковье, контрольный матч между «Спартаком» и «Северсталью», запланированный на 4 августа в Москве, не состоится, – говорится в сообщении красно-белых.

Ранее стало известно, что «Спартак» досрочно завершил сборы в Новогорске из-за вспышки COVID-19 в команде. В связи с этим клуб вернулся в Москву. В ближайшее время руководство скорректирует план предсезонной подготовки.