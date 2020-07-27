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27 июля 19:06
автор: Владислав Корегин

Боб Хартли: Ответственность и надежность – важные составляющие системы «Авангарда»

Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли ответил на вопрос о том, каким образом будет строиться игра команды в следующем сезоне.

– Нам важен и нужен каждый игрок. У каждого своя роль. Ответственность и надежность – важные составляющие нашей системы. Все ответственны за результат. Не хочется, чтобы игрок фокусировался только на том, чтобы забивать как можно больше, а по итогу к концу сезона вышел с показателем «минус 20». Результат коллектива намного важнее личных результатов. Это мы и стараемся проповедовать в клубе, – цитирует Хартли пресс-служба омской команды.

59-летний канадец был назначен главным тренер омичей 27 мая 2018 года. В первом сезоне он вывел команды в финал Кубка Гагарина, в котором его коллектив уступил ЦСКА.

Напомним, что прошлый сезон КХЛ «Авангард» завершил на третьем месте в Восточной конференции, набрав 83 очка. В первом этапе плей-офф омский клуб уступил в серии «Салавату Юлаеву» со счетом 2-4.

источник: ХК «Авангард»
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