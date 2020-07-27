У игроков НХЛ не нашли коронавируса накануне рестарта сезона

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала информацию о тестах на коронавирус, проведенных с 18 по 25 июля.

Во время второй недели работы тренировочных лагерей было сделано 4 256 тестов. Анализы сдали более 800 хоккеистов. Ни у кого не было обнаружено наличия инфекции.

Предыдущий этап тестирования, который проводили с 13 по 17 июля, выявил два случая заражения.

Все 24 команды, которые примут участие в рестарте сезона, уже прибыли в Торонто и Эдмонтон, где уже завтра состоятся первые выставочные матчи.

Борьба за Кубок Стэнли начнется 1 августа.