У игроков НХЛ не нашли коронавируса накануне рестарта сезона

Пресс-служба Национальной хоккейной лиги опубликовала информацию о тестах на коронавирус, проведенных с 18 по 25 июля.
Во время второй недели работы тренировочных лагерей было сделано 4 256 тестов. Анализы сдали более 800 хоккеистов. Ни у кого не было обнаружено наличия инфекции.
Предыдущий этап тестирования, который проводили с 13 по 17 июля, выявил два случая заражения.
Все 24 команды, которые примут участие в рестарте сезона, уже прибыли в Торонто и Эдмонтон, где уже завтра состоятся первые выставочные матчи.
Борьба за Кубок Стэнли начнется 1 августа.
NHL statement on COVID-19 testing results: pic.twitter.com/5dObzonFWA— NHL Public Relations (@PR_NHL) July 27, 2020
источник: NHL (НХЛ)