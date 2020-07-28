ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
28 июля 10:53
автор: Владислав Корегин

Гулявцев покинул «Амур»

Пресс-служба «Амура» сообщила об уходе Александра Гулявцева с поста главного тренера команды.

Сообщается, что данное решение было принято 47-летним специалистом в связи с семейными обстоятельствами. Теперь исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев.

Гулявцев возглавлял «Амур» с 12 января 2019 года. Ранее он тренировал «Автомобилист», «Северсталь», «Октан» и «Молот-Прикамье».

В прошедшем сезоне хабаровская команда заняла девятое место в Восточной конференции, набрав 62 очка.

источник: ХК «Амур»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
В России ужесточили наказание за нелегальный техосмотрВ России открывается трансферное окноВласти Сингапура «встревожены» из-за новостей о жестоком обращении с фигуристкой в КитаеБез судейских ошибок: справедливая таблица РПЛ-2019/2020Русская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаЗвезда российской гимнастики скинула с себя лишнюю одежду
Гулявцев покинул «Амур»
Пресс-служба «Амура» сообщила об уходе Александра Гулявцева с поста главного тренера команды.
28.07.2020 10:53
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Бобровский номинирован на приз «Кинг Клэнси Трофи»
«Флорида Пантерз» выдвинул российского вратаря Сергея Бобровского претендентом на «Кинг Клэнси Трофи».
28.07.2020 09:05
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Бывшая жена Зайцева: Моих детей продолжают скрывать и пытаются незаконно вывезти из страны
В начале месяца Мосгорсуд постановил, что дочери защитника «Оттавы» должны жить с матерью.
27.07.2020 21:39
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
У игроков НХЛ не нашли коронавируса накануне рестарта сезона
Проверку прошил более 800 хоккеистов.
27.07.2020 19:47
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
Боб Хартли: Ответственность и надежность – важные составляющие системы «Авангарда»
Главный тренер «Авангарда» Боб Хартли ответил на вопрос о том, каким образом будет строиться игра команды в следующем сезоне.
27.07.2020 19:06
Хоккей
автор: Владислав Корегин
Товарищеский матч «Спартака» и «Северстали» отменен
Пресс-служба «Спартака» сообщила об отмене товарищеской встречи с «Северсталью», запланированной на 4 августа в Москве.
27.07.2020 16:09
Хоккей
автор: Владислав Корегин
«Колорадо» включил Задорова, Ничушкина и Наместникова в заявку на плей-офф НХЛ
Розыгрыш Кубка Стэнли стартует 1 августа.
27.07.2020 12:12
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Пятеро россиян помогут «Рейнджерс» в борьбе за Кубок Стэнли
Сезон в НХЛ возобновляется 1 августа.
27.07.2020 11:46
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Тренер «Питтсбурга»: Уровень самоотдачи Малкина заряжает всю команду
Регулярный чемпионат НХЛ, прерванный в марте, был завершен досрочно. Малкин отыграл 55 матчей и набрал 74 (25+49) очка.
27.07.2020 11:06
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
Евгений Малкин: Все мои мысли и стремления направлены на победу
Сезон в НХЛ возобновится 1 августа.
27.07.2020 06:39
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика