Гулявцев покинул «Амур»

Сообщается, что данное решение было принято 47-летним специалистом в связи с семейными обстоятельствами. Теперь исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев.

Гулявцев возглавлял «Амур» с 12 января 2019 года. Ранее он тренировал «Автомобилист», «Северсталь», «Октан» и «Молот-Прикамье».

В прошедшем сезоне хабаровская команда заняла девятое место в Восточной конференции, набрав 62 очка.