Гулявцев покинул «Амур»

Сообщается, что данное решение было принято 47-летним специалистом в связи с семейными обстоятельствами. Теперь исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев.
Гулявцев возглавлял «Амур» с 12 января 2019 года. Ранее он тренировал «Автомобилист», «Северсталь», «Октан» и «Молот-Прикамье».
В прошедшем сезоне хабаровская команда заняла девятое место в Восточной конференции, набрав 62 очка.
Александр Гулявцев покинул пост главного тренера «Амура» в связи с семейными обстоятельствами.— HC Amur Khabarovsk (@hcamur) July 28, 2020
Исполняющим обязанности главного тренера назначен Павел Торгаев. pic.twitter.com/6Oik8sTTqF
источник: ХК «Амур»