Буйницкий вернулся в минское «Динамо»

Отмечается, что 23-летний россиянин заключил с клубом контракт на один год.
Ранее Буйницкий выступал за минчан на протяжении четырех сезонов – в общей сложности он провел 106 матчей, забросил 13 шайб и отдал пять ассистов. Предыдущий сезон форвард провел в магнитогорском «Металлурге» (9 игр).
Минское Динамо заняло последнее, 12-е место в Западной конференции по итогам минувшего сезона, набрав 39 очков.
Смотрите, кто возвращается в «Динамо» 💙— ХК Динамо-Минск | HC Dinamo Minsk (@hcdinamoby) July 28, 2020
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