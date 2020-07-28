Буйницкий вернулся в минское «Динамо»

Отмечается, что 23-летний россиянин заключил с клубом контракт на один год.

Ранее Буйницкий выступал за минчан на протяжении четырех сезонов – в общей сложности он провел 106 матчей, забросил 13 шайб и отдал пять ассистов. Предыдущий сезон форвард провел в магнитогорском «Металлурге» (9 игр).

Минское Динамо заняло последнее, 12-е место в Западной конференции по итогам минувшего сезона, набрав 39 очков.