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28 июля 20:51

Дэйв Типпетт: «Эдмонтон» в одинаковых условиях с остальными командами

Главный тренер «Эдмонтона» считает, что у «Ойлерз» не будет преимущества своей площадки в матчах квалификации Кубка Стэнли.

- Мы в одинаковых условиях с остальными командами. Сегодня мы пользуемся нашей раздевалкой, а завтра там будет другая команда. Мы готовились к этому на сборах. Пытались понять, как с этим жить. Никаких особых преимуществ у нас нет. Зрителей не будет, раздевалки и тренажерные залы будут другими. Мы находимся здесь на общих основаниях, как и все, - приводит слова Типпетта официальный сайт НХЛ.

Отметим, что во вторник «Ойлерз» и «Мэйпл Лифс» будут гостевыми командами на своих домашних аренах, также впервые хоккеисты двух клубов окажутся в гостевых раздевалках перед выходом на лед.

источник: NHL (НХЛ)
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