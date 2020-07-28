Ларс Эллер: Ковальчук по-прежнему любит хоккей, словно ему все еще 18 лет

- Ковальчук по-прежнему любит эту игру, словно ему все еще 18 лет, и он только приехал в лигу. Он голодный, хочет выигрывать. И я думаю, это самое главное. Илья привносит в наше звено мастерство, энергию. Я получаю удовольствие от того, как мы играем вместе, - приводит слова Эллера официальный сайт НХЛ.

Напомним, что Ковальчук после обмена из «Монреаля», который состоялся 23 февраля, успел провести семь игр за «Вашингтон», набрав в них четыре (1+3) очка.

Сезон в НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд. Игры пройдут в Эдмонтоне и Торонто. По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» вошел в четверку лучших команд Восточной конференции, поэтому в предварительном раунде плей-офф принимать участия не будет, однако для определения номера посева в плей-офф «Кэпиталз» сыграют с «Тампой», «Филадельфией» и «Бостоном».