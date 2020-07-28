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28 июля 21:59

Илья Ковальчук: Знаем, что самое важное - это не хоккей, а здоровье людей

Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал, что матчи плей-офф должны помочь людям отвлечься от плохих мыслей.

– Мы очень соскучились по хоккею. Каждый понимает, какая сейчас ситуация в мире. Мы должны подарить людям спортивное зрелище по телевизору, принести радость, помочь отвлечься от плохих мыслей. Сумасшедшее время, никто не мог такого предсказать. И мы знаем, что самое важное - это не хоккей, а здоровье людей. Но мы тоже можем помочь, - приводит слова Ковальчука пресс-служба НХЛ.

Напомним, что Ковальчук после обмена из «Монреаля», который состоялся 23 февраля, успел провести семь игр за «Вашингтон», набрав в них четыре (1+3) очка.

Сезон в НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд. Игры пройдут в Эдмонтоне и Торонто. По итогам регулярного чемпионата «Вашингтон» вошел в четверку лучших команд Восточной конференции, поэтому в предварительном раунде плей-офф принимать участия не будет, однако для определения номера посева в плей-офф «Кэпиталз» сыграют с «Тампой», «Филадельфией» и «Бостоном».

источник: NHL (НХЛ)
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Илья Ковальчук: Знаем, что самое важное - это не хоккей, а здоровье людей
Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал, что матчи плей-офф должны помочь людям отвлечься от плохих мыслей.
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