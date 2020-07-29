Давид Пастрняк: Всегда готов играть, но что решение принимать не мне

- Я люблю хоккей и всегда готов играть, так что решение, наверное, принимать не мне. Посмотрим, что об этом думает тренер Брюс Кэссиди, - цитирует форварда официальный сайт лиги.

Отмечается, что решение об участии нападающего в игре с «Коламбусом» будет принято в четверг ближе ко времени начала матча.

Напомним, что после приезда в Бостон из Чехии Пастрняк прошел двухнедельный карантин, из-за чего пропустил первые два дня тренировочного лагеря. Позже форварду пришлось пройти еще один после того, как он провел тренировку в группе местных игроков на арене в Бостоне.