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29 июля 00:07

Давид Пастрняк: Всегда готов играть, но что решение принимать не мне

Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк не стал исключать возможности участия в контрольном матче против «Коламбуса».

- Я люблю хоккей и всегда готов играть, так что решение, наверное, принимать не мне. Посмотрим, что об этом думает тренер Брюс Кэссиди, - цитирует форварда официальный сайт лиги.

Отмечается, что решение об участии нападающего в игре с «Коламбусом» будет принято в четверг ближе ко времени начала матча.

Напомним, что после приезда в Бостон из Чехии Пастрняк прошел двухнедельный карантин, из-за чего пропустил первые два дня тренировочного лагеря. Позже форварду пришлось пройти еще один после того, как он провел тренировку в группе местных игроков на арене в Бостоне.

источник: NHL (НХЛ)
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