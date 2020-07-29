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29 июля 01:48

«Филадельфия» в овертайме переиграла «Питтсбург» в контрольной встрече

Хоккеисты «Филадельфии» обыграли «Питтсбург» в контрольном матче, который прошел в преддверии возобновления сезона.

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Флайерз», в составе которых заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье (12-я минута), Кевин Хейз (20) и Скотт Лотон (63), у «Пингвинз» точными бросками отличились Конор Шири (6) и Джейсон Цукер (57), которому ассистировал Евгений Малкин, завершивший игру с показателем полезности «-2».

Отметим, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».

источник: «Советский спорт»
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«Филадельфия» в овертайме переиграла «Питтсбург» в контрольной встрече
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