«Филадельфия» в овертайме переиграла «Питтсбург» в контрольной встрече

Встреча прошла в Торонто на «Скотиабанк-Арене» и завершилась со счетом 3:2 в пользу «Флайерз», в составе которых заброшенными шайбами отметились Шон Кутюрье (12-я минута), Кевин Хейз (20) и Скотт Лотон (63), у «Пингвинз» точными бросками отличились Конор Шири (6) и Джейсон Цукер (57), которому ассистировал Евгений Малкин, завершивший игру с показателем полезности «-2».

Отметим, что российский защитник «Филадельфии» Иван Проворов отметился результативной передачей и завершил встречу с коэффициентом полезности «+2».