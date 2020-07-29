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29 июля 06:12
автор: Юрий Нечаев

Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Монреаль» в контрольном матче

Команды НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.

Команды НХЛ продолжают проводить контрольные матчи перед возобновлением сезона.

Встреча «Монреаль» - «Торонто» завершилась со счетом 2:4 (0:1, 1:2, 1:1).

В составе победителей заброшенной шайбой отметился российский нападающий Илья Михеев.

Напомним, сезон в НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд. Игры пройдут в Торонто и Эдмонтоне.

«Канадиенс» и «Мэйпл Лифс» начнут борьбу за Кубок Стэнли с квалификационного раунда. В серии до трех побед «Торонто» сыграет с «Коламбусом», а «Монреаль» - с «Питтсбургом».

НХЛ
Контрольные матчи

«Монреаль» — «Торонто» — 2:4 (0:1, 1:2, 1:1)
Голы: Татар, Байрон — Керфут (2), Михеев, Райлли.

источник: «Советский спорт»
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Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Монреаль» в контрольном матче
Команды НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.
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