ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
29 июля 07:02
автор: Юрий Нечаев

Кросби – о первом контрольном матче: «Питтсбург» просто пытался обрести почву под ногами

Команды НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал первый матч после длительной паузы.

«Было здорово вернуться. Мы понимаем, что в субботу выйдем на лед в действительно важной игре. Мы просто пытались обрести почву под ногами», — цитирует пресс-служба клуба Кросби.

Напомним, «Питтсбург» уступил «Филадельфии» в контрольном матче со счетом 2:3 (ОТ).

Сезон в НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд. Игры пройдут в Торонто и Эдмонтоне.

«Питтсбург» начнет борьбу за Кубок Стэнли с квалификационного раунда. Соперником «Пингвинз» в серии до трех побед станет «Монреаль».

Первая встреча пройдет 2 августа.

источник: ХК «Питтсбург Пингвинз»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Симона Халеп раздосадовала организаторов теннисного турнира в ИталииЮрий Матвеев возглавит «Урал»«Спартак» напомнил болельщикам о Фёдоре ЧеренковеБез судейских ошибок: справедливая таблица РПЛ-2019/2020«Богиня!»: известная певица показала нескромное фотоБабаев объявил об уходе спонсоров от ПФК ЦСКА
Кросби – о первом контрольном матче: «Питтсбург» просто пытался обрести почву под ногами
Команды НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона
29.07.2020 07:02
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
Гол Михеева помог «Торонто» обыграть «Монреаль» в контрольном матче
Команды НХЛ продолжают подготовку к возобновлению сезона.
29.07.2020 06:12
Хоккей
автор: Юрий Нечаев
«Филадельфия» в овертайме переиграла «Питтсбург» в контрольной встрече
Хоккеисты «Филадельфии» обыграли «Питтсбург» в контрольном матче, который прошел в преддверии возобновления сезона.
29.07.2020 01:48
Хоккей
Давид Пастрняк: 28 дней карантина - очень тяжело, счастлив, что наконец-то вернулся к ребятам
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк рассказал, что ему тяжело дались четыре недели самоизоляции.
29.07.2020 00:22
Хоккей
Давид Пастрняк: Всегда готов играть, но решение принимать не мне
Нападающий «Бостона» Давид Пастрняк не стал исключать возможности участия в контрольном матче против «Коламбуса».
29.07.2020 00:07
Хоккей
Илья Ковальчук: Знаем, что самое важное - это не хоккей, а здоровье людей
Нападающий «Вашингтона» Илья Ковальчук рассказал, что матчи плей-офф должны помочь людям отвлечься от плохих мыслей.
28.07.2020 21:59
Хоккей
Ларс Эллер: Ковальчук по-прежнему любит хоккей, словно ему все еще 18 лет
Нападающий «Вашингтона» Ларс Эллер поделился мнением об игре в одном звене с российским форвардом Ильей Ковальчуком.
28.07.2020 21:07
Хоккей
Дэйв Типпетт: «Эдмонтон» в одинаковых условиях с остальными командами
Главный тренер «Эдмонтона» считает, что у «Ойлерз» не будет преимущества своей площадки в матчах квалификации Кубка Стэнли.
28.07.2020 20:51
Хоккей
«Спартак» заплатил хоккеистам долги по премиальным
В минувшем сезоне команда Олега Знарка уступила московскому «Динамо» в первом раунде плей-офф.
28.07.2020 18:17
Хоккей
автор: Виктор Шарафудинов
«Спартак» заключил пробный контракт с Ляминым
Он уже выступал за москвичей в сезонах-2008/09 и 2009/10.
28.07.2020 15:23
Хоккей
автор: Артур Гичунцев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика