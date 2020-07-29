Кросби – о первом контрольном матче: «Питтсбург» просто пытался обрести почву под ногами

Нападающий «Питтсбурга» Сидни Кросби прокомментировал первый матч после длительной паузы.

«Было здорово вернуться. Мы понимаем, что в субботу выйдем на лед в действительно важной игре. Мы просто пытались обрести почву под ногами», — цитирует пресс-служба клуба Кросби.

Напомним, «Питтсбург» уступил «Филадельфии» в контрольном матче со счетом 2:3 (ОТ).

Сезон в НХЛ возобновится 1 августа в формате плей-офф с участием 24 команд. Игры пройдут в Торонто и Эдмонтоне.

«Питтсбург» начнет борьбу за Кубок Стэнли с квалификационного раунда. Соперником «Пингвинз» в серии до трех побед станет «Монреаль».